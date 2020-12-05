Неизвестные пытались похитить россиянку на улице и попали на видео

В городе Хасавюрт на юге Дагестана трое неизвестных пытались похитить проходящую мимо них девушку. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как девушка с подругой шла по улице, когда около них остановилось две машины. Из них выскочили трое мужчин и попытались затолкать россиянку в автомобиль. Остановить похищение помог проезжавший мимо водитель. Он выбежал из машины и бросился с кулаками на злоумышленников. Их разняли прохожие.

Цель похищения и итог конфликта не уточняются.

Ранее сообщалось, что жители Дагестана похитили девушку ради женитьбы. Как считает следствие, трое жителей Магарамкентского района 5 августа поехали домой к 22-летней девушке, насильно посадили ее в автомобиль и отвезли в город Дербент.

В квартире одного из соучастников они удерживали потерпевшую почти сутки и добивались от нее согласия выйти замуж за одного из похитителей. 6 августа сотрудники полиции освободили похищенную и вернули ее родителям.