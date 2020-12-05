Российскую медаль в честь 75-летия Победы сочли преступлением против Украины

Жительница Днепропетровской области Украины сочла «преступлением против государства» вручение ее отцу юбилейной медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 3 декабря сообщил местный «11 канал».

95-летний ветеран Василий Волошко, получивший медаль, живет в городе Новомосковске. Награду ему передал городской совет ветеранов, но из-за болезни мужчины на получение пришла его дочь Любовь. По словам женщины, она забрала медаль три недели назад.

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«Я там [при выдаче] не смотрела, пришла домой, надела очки и прочитала все. Скажу, что сначала возмущению моему не было предела», — заявила она. Любовь добавила, что на эмоциях хотела избавиться от награды, но в итоге решила сохранить ее как «вещественное доказательство».

По данным «11 канала», Волошко не рассказали, что он получил медаль. По мнению дочери, это будет для него «слишком болезненная новость», так как он «заядлый патриот». Семья ветерана намерена обратиться в Службу безопасности Украины.

Председатель Новомосковского совета ветеранов Михаил Горбов рассказал, что вручение медали не было ошибочным. По его словам, такие же награды получили еще 14 ветеранов, в город они поступили от областного совета ветеранов Харькова.

Глава днепропетровской организации Всеукраинского объединения ветеранов Владимир Лендич, в свою очередь, раскритиковал и тех, кто прислал награды, и тех, кто их принял, сообщил «11 канал». По его мнению, медали попали на Украину из России нелегально, так как их удалось спрятать от украинских пограничников.