Российский мэр выплюнул выпавшую пломбу во время эфира

Мэр Новокузнецка (Кемеровская область) Сергей Кузнецов плюнул во время эфира передачи «Утро с мэром». Об этом пишет Telegram-канал «Двач».

Глава российского города обсуждал вопрос о покупке троллейбусов и повышении заработной платы водителям трамвая и троллейбусов. Затем последовала пауза.

После казуса в студии градоначальник извинился и продолжил выступление в эфире. При этом ведущий программы никак не отреагировал на произошедшее. После эфира он заступился за мэра, отметив, что у того во время эфира просто выпала пломба, пишет «КП».

Ранее у телеведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпуска новостей выпал передний зуб. Падалко озвучивала подводку к очередному сюжету, как внезапно у нее выпал зуб. Ведущая поймала его рукой и продолжила вести выпуск. Вскоре видео стало популярным в соцсетях. В комментариях к ролику многие пользователи похвалили ведущую за ее хладнокровие и выразили ей сочувствие.