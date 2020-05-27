Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео

Видео: t.me/pdmnews

Появилось видео с камер, на котором глава «Южного Водоканала» Игорь Кузнецов плюет на старосту дома в Ярославле якобы за замечания его семье за нарушение самоизоляции. Ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

26 мая на видео попал момент, на котором Кузнецов говорит, что «ссал и срал» на мужчину. По словам чиновника, староста его спровоцировал. Он утверждал, что конфликт начался 12 мая, потому что мужчина постоянно выгонял с площадки его жену и детей, и на видео не попали слова Кузнецова о том, что тот «плевал на его просьбы» прекратить такое поведение.

Кузнецов также рассказал, что он жил в Ярославле для комфорта детей, но работал в Ростове Великом. После конфликта он решил переехать в Ростов.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что «провокация» не может быть оправданием, так как надо держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Он поручил провести служебную проверку.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

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