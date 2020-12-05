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Решившим привиться от коронавируса российской вакциной дали совет

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россияне, которые решили привиться от коронавируса, должны после вакцинации воздержаться от интенсивных физических нагрузок как минимум на неделю. Советы дал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, пишет РБК.

Это связано с тем, что нагрузки влияют на выработку антител к вирусу. Кроме физических нагрузок, также не рекомендуется первое время после вакцинации посещать бани и сауны, принимать горячие ванны, отметил инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

В Москве в субботу, 5 декабря, началась вакцинация от коронавируса нового типа.

Запись на вакцинацию открылась 4 декабря. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. Москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. Прививочные пункты будут работать с 08:00 до 20:00. После того как учреждения получат новые партии вакцин, список категорий расширят.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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