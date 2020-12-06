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Жители российского города остались без света из-за аварии

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Около семи тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отключение электроэнергии произошло в воскресенье вечером в Прикубанском округе города. Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам, также причины аварии выясняют специалисты «НЭСК-электросети».

Сейчас температура воздуха в Краснодаре составляет -2 градуса.

29 сентября в Калининграде без света оставили более 30 улиц из-за ремонта. В некоторых зданиях также отключили холодное водоснабжение. Помимо жилых домов, в списке отключения оказались школа, детский сад и поликлиника. Электроэнергию обещали вернуть в дома россиян к 16:00 по местному времени. Однако этот дедлайн относился только к некоторым адресам.

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