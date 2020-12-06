Кудрин прокомментировал стрельбу Чубайса из пушки

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал стрельбу Анатолия Чубайса, назначенного спецпредставителем президента России по связям с международными организациями, из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, на странице в Facebook.

В комментариях к посту Чубайса Кудрин отметил, что пушка похожа на 122 миллиметровую гаубицу Д-30, однако позже отметил, что пропустил надпись к фото. «Вам, артиллеристам, видней!» — пошутил в ответ политик. И добавил: «Разрешите получить замечания по технике стрельбы?».

Анатолий Чубайс выстрелил из пушки в Петропавловской крепости «в ознаменование начала новой миссии». 4 декабря российский глава Владимир Путин назначил его спецпредставителем президента по связям с международными организациями.