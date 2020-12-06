Эксперт спрогнозировал падение цен на популярные у россиян продукты

Руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов назвал популярные у россиян продукты, которые подешевеют в следующем году. Об этом пишет «Российская газета».

Цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий за год выросли на 4-6 процентов, а в рознице — на 9 процентов, пояснил эксперт. Подорожало и оборудование для производства хлебобулочных изделий. Поэтому в следующем году эксперт ожидает «снижения давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба».

Специалист спрогнозировал падение цен и на подсолнечное масло. По его оценке, основной рост цен на масло уже прошел, и дальше многое будет зависеть от того, какая погода сложится в Южной Америке для сева сои.

При этом рост цен на молочные продукты по сравнению с прошлым годом остается в рамках инфляции. По мнению специалиста, в следующем году существенного роста цен на молочные продукты вряд ли стоит ожидать.

Также Авельцов заявил, что не ожидает роста цен на сахар, мороженую рыбу. Кроме того, в ближайшее время может сохраниться временное снижение цен на мясо птицы и свинину, если не удастся отправить излишки продукции на экспорт.

Однако в преддверии праздников цены на овощи, фрукты, мясные продукты, рыбу, яйца, сыр, масло и другие традиционные продукты для новогоднего стола вырастают, как правило, на 10 процентов и более. Затем спрос падает, цены возвращаются на предыдущий уровень.

Ранее данные Росстата показали, что годовая инфляция в ноябре ускорилась до 4,42 процента. Это означает, что рост цен не смогли удержать в пределах таргета Центробанка России, составляющего 4 процента. В первую очередь на ускорение инфляции влияет подорожание овощей, сахара, круп, хлеба, рыбы и лекарств. В последней категории динамика может быть связана с девальвацией рубля, поскольку большое количество лекарств завозится из-за рубежа.