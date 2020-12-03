Мировые цены на еду побили рекорд

Мировые цены на еду выросли в ноябре, побив почти шестилетний рекорд. Они достигли самого высокого значения с 2014 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО достигло в ноябре 105 пунктов, что на 3,9 процента больше, чем в октябре. Это также выше на 6,5 процента аналогичного показателя прошлого года. Стоимость растительного масла выросла за месяц на 14,5 процента, зерновых — на 2,5 процента, сахара — на 3,3 процента, а мяса — на 0,9 процента.

Цены на молочные продукты увеличились на 0,9 процента, достигнув почти 18-месячного максимума. В ООН заявили, что мировой продовольственной безопасности угрожает не только пандемия, но и ураганы в Центральной Америке, а также наводнения в Африке. Около 45 стран нуждаются в продовольственной помощи, сказано в докладе.

Рост цен на продукты в России в январе-августе 2020 года составил 3,9 процента, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже только на 1,3 процента. Самый большой прирост цен показали фрукты.