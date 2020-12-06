Силовики начали брать под контроль центр Минска из-за акции оппозиции

Силовики начали брать под контроль центр Минска и другие районы столицы Белоруссии: причиной стала намеченная на воскресенье оппозиционная акция «Марш воли». Об этом 6 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

По состоянию на 12:00 мск с базы спецназа внутренних войск МВД в микрорайоне Уручье выехала колонна силовиков — она движется по проспекту Независимости и Партизанскому проспекту. Перед «Маршем воли» также огораживают и выставляют оцепление на ключевых площадях в центре Минска.

Как отмечают очевидцы, автобусы с бойцами ОМОН, автозаки и другая спецтехника сосредоточены в разных районах города — в частности, на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке и около метро «Фрунзенская». Кроме того, по словам пользователей, в Минске наблюдаются перебои с доступом к интернету от мобильных операторов и госкомпании «Белтелеком».

В Гродно, Гомеле и Бресте также отмечены проблемы с доступом к мессенджеру Telegram.

3 декабря сообщалось, что среди сотрудников белорусского ОМОНа нашли бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», покинувших страну после победы сторонников Евромайдана в 2014 году.