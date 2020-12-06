Убийство семьи под Москвой связали с лошадьми

Убийство семьи под Москвой связали с конфликтом, который вспыхнул у них с соседом по даче из-за лошадей. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Житель дачного поселка рядом с подмосковным Волоколамском, где произошла расправа, рассказал, что незадолго до своей гибели семья заявила в полицию на соседа из-за конюшни и ему выписали штраф. На следующее утро после убийства местные жители видели мужчину., и он им показался «не выспавшимся и каким-то странным».

По словам отца подозреваемого, лошадей его сын завел для 14-летней дочери-инвалида. Животные нужны были для ее реабилитации.

В Волоколамске суд арестовал трех подозреваемые в убийстве семьи, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России Ольга Врадий. По ее словам, фигуранты детально показали и рассказали, как совершали преступление. По данным следствия, между одним из подозреваемых и потерпевшими был длительный конфликт. Причиной очередной ссоры в день убийства стал поджог дачи.

В ходе обыска изъято оружие, из которого была убита семья. На месте преступления обнаружены стреляные гильзы.

Ранее 6 декабря СКР опубликовал видео с признанием одного из подозреваемых. Он рассказал, что навел «Сайгу» на машину потерпевших и выстрелил.

Об убийстве семьи из трех человек, супругов и их 16-летней дочери, стало известно 4 декабря. Тела лежали возле сгоревшего дома, рядом с которым был припаркован их сгоревший автомобиль. На трупах обнаружили пулевые ранения.