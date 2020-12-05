Подозреваемые назвали причину убийства семьи под Москвой

Сотрудники Следственного комитета и МВД задержали еще двоих подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, которые назвали причину своего поступка. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Новыми задержанными оказались 31-летний мужчина из Москвы и 27-летний житель Солнечногорска. Перед этим в МВД Подмосковья сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве 1980 года рождения.

По словам задержанных, перед убийством у них случился конфликт с погибшими — семья обвинила их в причастности к поджогу дачи.

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Криминалисты осмотрели автомобили погибших и подозреваемых, а также дом, в котором нашли тела. Во время обысков изъяли оружие, из которого совершались выстрелы, и иные предметы, «имеющие значение для дальнейшего расследования».

Вечером 4 декабря в дачном поселке в Волоколамске нашли убитой семью из трех человек — супругов и их 16-летней дочери. Тела лежали возле сгоревшего дома, рядом с которым был припаркован их сгоревший автомобиль. На трупах обнаружили пулевые ранения. Сообщалось, что семья уехала на дачу, после чего перестала выходить на связь.

Ранее стала известна личность одного из подозреваемых в убийстве. Предположительно, это сосед семьи, 40-летний Андрей Логутенков. У мужчины есть жена и две дочери. По данным Telegram-канала LIFE SHOT, мужчина держал в страхе соседей по садовому товариществу — те неоднократно жаловались на угрозы в правоохранительные органы.

Конфликт между погибшим и Логутенковым начался весной 2020 года. Он держал на участке кроликов, гусей и кур, а также недавно приобрел четырех коней. Из-за неприятного запаха соседи вызвали соответствующие органы, которые выявили нарушения, выписали Логутенкову штрафы и потребовали перевезти животных. После этого семье начали поступать угрозы.

Местные жители рассказали, что Логутенков был «черным копателем» — искал оружие военного времени в лесах. По словам соседей, он стал странно вести себя после того, как пробыл некоторое время в коме из-за ДТП.