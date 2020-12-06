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Украинка попыталась проголосовать с паспортом СССР в родном городе Зеленского

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Фото: Стрингер / РИА Новости

Жительница Украины пыталась проголосовать по паспорту, выданному в СССР, во втором туре выборов мэра Кривого Рога — родного города президента страны Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 6 декабря, со ссылкой на гражданскую сеть «Опора» сообщает РИА Новости.

По данным общественников, пожилая женщина заявила, что и на всех предыдущих выборах голосовала именно по паспорту Советского Союза. Однако, члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования. В свою очередь, полицейский разъяснил женщине причины отказа.

Второй тур выборов мэра в Кривом Роге должен был состояться еще 22 ноября. Но 17 ноября действующий мэр города Юрий Вилкул сообщил о своем решении отказаться от участия в нем в связи с состоянием здоровья. В результате во второй тур прошли два кандидата. Ими стали представить «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов и пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик.

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