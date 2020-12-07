Россиянка показала реальную обстановку на курорте Турции зимой

Поехавшая в Турцию в декабре россиянка показала реальную обстановку на курорте страны в зимний период. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как объяснила туристка, она отправилась в Анталью с семьей зимой, поскольку в это время цены на проживание там ниже, а погода не такая изнуряющая. «Нам повезло! Днем было более 25 градусов. Туристы купались, и мы тоже. Даже дети резвились в море. Солнышко после 12 начинало припекать, так что загар те, кто хотел, получили», — поделилась она.

Кроме того, к приятным бонусам она причислила массовые распродажи в торговых центрах, поскольку осенью и зимой в Турции сезон скидок. «Я купила себе кеды за 300 рублей. А так же сувениры — лукум — 25 рублей, кухонные полотенца из хлопка — за 30 рублей», — отметила блогерша.

Вдобавок путешественнице удалось посетить старый город Калеичи, но, по ее словам, многое в этом месте сейчас под запретом. «Например, кафе и рестораны работают только на вынос. Купили еду и где-то в уголочке потихонечку кушают бургеры турецкие семьи. Многие кафе вообще закрыты. В конце осени прогулка по городу проходит немного грустно», — объяснила автор материала.

Ранее другая россиянка, отдохнувшая в Турции на новогодних праздниках, описала свой отпуск фразой «делать там нечего». По ее словам, на впечатления о путешествии повлияли дождливая погода и холодная температура внутри помещений. Также туристку расстроило, что не во всех гостиницах есть развлечения, а в торговых центрах и ресторанах «немноголюдно и тоже все предельно скромно».