Государство спишет «АвтоВАЗу» долги

Госкорпорация «Ростех» спишет все долги «АвтоВАЗу», это 20 с лишним миллиардов рублей, если тот переведет свою головную компанию в российскую юрисдикцию. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Коммерсантъ».

Половину долга погасят за счет удовлетворения требований компании к производителю компонентов ОАТ, структуре «Ростеха». Остальное госкорпорация просто простит. Доля «Ростеха» в уставном капитале «АвтоВАЗа» в результате этих действий сократится с 32,4 процента до 25 процентов.

О возможном прощении долга в 20 миллиардов рублей сообщалось еще в 2016 году. О необходимости переводить нидерландское совместное предприятие «Ростеха» и Renault в Россию говорилось еще в 2014 году. Тогда Чемезов объяснял, что для регистрации СП европейская страна выбрана по просьбе Renault—Nissan.

В нынешнем комментарии глава «Ростеха» объяснил, что документы о переводе должны были подписать до конца года, но «двигается все очень медленно». По словам Чемезова, в ближайшее время он еще раз поговорит с руководством Renault, чтобы его юристы работали «более живо».