Московский бармен сломал клиенту позвоночник после коктейля «Бронепоезд»

Московский бармен сделал клиенту коктейль «Бронепоезд» и сломал ему позвоночник. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Посетитель заведения решил попробовать коктейль, подача которого сопровождалась специальным «обрядом». На молодого человека надели каску и, пока он пил шоты, его били по голове разными предметами.

По данным издания, сначала в ход пошла пивная кружка, а затем бармен с разбега ударил клиента по голове пивной кегой. Молодой человек упал и перестал чувствовать ноги. Ему вызвали скорую. В больнице пострадавшему диагностировали перелом позвоночника.

На бармена завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ(«Оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Следствие также поверит работу директора и администратора заведения.