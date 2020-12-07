Сиенна Миллер вспомнила о переживаниях из-за измены Джуда Лоу

Британо-американская актриса и фотомодель Сиенна Миллер вспомнила о переживаниях из-за измены артиста Джуда Лоу. Об этом сообщает Daily Beast.

Знаменитость призналась, что в 2005 году переживала один из самых сложных моментов в жизни, когда узнала об интимной связи ее возлюбленного с няней, которая присматривала за его детьми от первого брака. Миллер отметила, что пребывала в шоке, поэтому ей было сложно ходить на работу и выступать в театре. Ситуацию усугубляло чрезмерное внимание со стороны папарацци.

«Я не помню целых шесть недель из того периода. Люди, приходили ко мне, говорили, что мы ужинали вместе, а я не помнила», — поделилась артистка, которой на тот момент было 23 года. При этом она отметила, что всегда была довольно стойким человеком.

Роман Миллер и Лоу начался в 2004 году во время кастинга картины «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». Однако в 2005 году пара рассталась после того, как Миллер узнала об измене. Через несколько лет стало известно, что артисты время от времени встречаются, однако сами Лоу и Миллер не комментировали слухи о возобновлении отношений. В мае 2010 года пара впервые появилась вместе на публике и подтвердила информацию о своем романе. Год спустя знаменитости вновь расстались.