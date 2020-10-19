Сиенна Миллер высказалась о садизме Альфреда Хичкока

Британо-американская актриса и фотомодель высказалась о садизме режиссера Альфреда Хичкока, скончавшегося в 1980 году. Об этом сообщает издание IndieWire.

Артистка заявила, что в современном мире против кинематографиста выступила бы «армия женщин». Она отметила, что в эпоху Хичкока актрисы принадлежали студии и режиссерам, с которыми работали, и порадовалась, что эти времена прошли.

Миллер осудила токсичные отношения режиссера с актрисой Типпи Хедрен. «Для нее это было по-настоящему травмирующим и ужасающим опытом. И вопрос не только в том, как он относился к ней во время работы над фильмами, но и в том, что происходило позже. Он удерживал ее при помощи контракта и не отпускал работать с [Жаном-Люком] Годаром, [Франуса] Трюффо и другими режиссерами. Он просто десять лет удерживал ее и смотрел, как она стареет, ничего не делая. Это было очень по-садистски», — сказала артистка.

В 2012 году вышел фильм Джулиана Джаррольда «Девушка». Сиенна Миллер сыграла в картине Типпи Хедрен, а роль Альфреда Хичкока досталась Тоби Джонсу.

В 2016 году стало известно, что Хедрен в своих мемуарах обвинила режиссера в сексуальных домогательствах. По ее словам, во время съемок ленты «Марни» Хичкок внезапно схватил ее и начал трогать. «Это было сексуальным домогательством, извращенным и уродливым, и я была шокирована как никогда», — отметила актриса. Она добавила, что кинематографист также угрожал разрушить ее карьеру в случае, если она прервет с ним контакт.