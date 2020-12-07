Китай заместил российские двигатели Д-30КП-2 более мощными

Китай заменил российские турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2 на собственные более мощные WS-20, пишет The Drive.

Издание обратило внимание на снимок первого китайского тяжелого военно-транспортного самолета Y-20 с увеличенными гондолами, что, вероятно, означает наличие новых силовых агрегатов. «Если это правда, такая разработка будет означать значительный прогресс в возможностях большого самолета, который впервые вступил в строй в 2016 году и в целом аналогичен C-17 Globemaster III Военно-воздушных сил (ВВС) США», — пишет The Drive.

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Издание отмечает, что ранее Y-20 получал четыре Д-30КП-2, «которым не хватает тяги и эффективности по сравнению с современными высокопроизводительными двигателями». «Ожидается, что WS-20 обеспечит тягу около 31 000 фунтов, по сравнению с 26 450 фунтами у Д-30КП-2», — уверяет The Drive.

В июле издание, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники, сообщило, что Китай взамен российских научился создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20, которые, по сравнению с его предыдущими разработками, обладают улучшенными стелс-характеристиками, большей мощностью и управляемым вектором тяги.

В июле президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney заявил, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.