В центре Петербурга всадницы подрались с охранниками депутатов

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В Санкт-Петербурге драка охранников Законодательного собрания города с всадницами у Мариинского дворца попала на видео. Запись публикует «Фонтанка».

Конфликт охранников депутатов и наездниц зафиксировал проезжавший мимо водитель. На кадрах видно, как две девушки верхом на лошадях приблизились к пешеходному переходу у городского парламента. В этот момент к первой всаднице подошли двое охранников.

Один из мужчин взял лошадь за поводья, а второй попробовал завести диалог с девушкой, однако уже через несколько секунд стащил ее с лошади. Завязалась драка.

Когда преодолеть участок дороги перед Законодательным собранием пыталась вторая наездница, охранники остановили и ее.

Чем закончился конфликт, издание не уточняет.