Первый Евразийский Конгресс обсудил роль молодежи в международных отношениях

В Центре Международной торговли прошел Первый Евразийский Конгресс с участием чиновников, руководителей ведущих бизнес структур, представителей международных и общественных организаций, научного и экспертного сообществ. В обсуждении продвижения евразийской интеграционной идеи участвовали и молодые профессионалы в рамках сессии «Стратегии вовлечения молодежи в процессы евразийской интеграции», которая была организована Молодежным Советом Евразийской экономической комиссии при содействии Совета молодых дипломатов МИД России и поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР).

Эксперты сессии отметили, что молодежь, которая является ядром формирующегося человеческого капитала, должна занимать значимое место в развитии интеграционных процессов и общественно значимых проектов.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов подчеркнул, что основная задача ЕАЭС – сделать так, чтобы люди жили лучше, у них были более комфортные сервисы, они были богаче и счастливее. «Евразийский союз – это благо для людей, это их экономическая состоятельность. Более высокий потенциал этого пространства – это то, что вы, наверное, должны в первую очередь доносить до окружающих», – заявил он. Только молодые люди могут это правильным образом воспринять, пропагандировать и применять.

По его мнению, исключительно важно создание Молодежного совета ЕАЭС, его работа и развитие. Поэтому Евразийский банк развития будет поддерживать эту инициативу. «Мы готовы делать совместные проекты и продвигать Молодежный совет. Я уверен, что из Молодежного совета вырастут новые лидеры, которые будут четко понимать все позитивные моменты нашего интеграционного объединения, формировать государственные политики наших стран исходя из того, что вместе лучше, чем по отдельности», – заявил Николай Подгузов.

Председатель Молодежного совета ЕЭК, Директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков выступил модератором сессии. Он отметил, что в последние годы работа с молодежью прочно вошла в повестку крупнейших международных организаций и интеграционных объединений. «О важности вовлечения молодежи в интеграционные процессы говорят и главы государств стран-участниц Союза, потому что молодежь – основная движущая сила», – подчеркнул Данияр Турусбеков.

Представитель ЕЭК рассказал, что в ближайших планах – совместно с Советом молодых дипломатов МИД России создать Ассоциацию молодых дипломатов ЕАЭС.

Работа ассоциации будет направлена на повышение осведомленности людей о деятельности Союза, о принимаемых решениях, об имеющихся проблемах. Молодые профессионалы должны быть в курсе всех процессов, проходящих на нашем евразийском пространстве, отметил Данияр Турусбеков.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков выразил уверенность в успехе этого проекта и подчеркнул необходимость укрепления взаимодействие молодых дипломатов, профессионалов внутри ЕАЭС.

Начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Татьяна Селиверстова рассказала, что Росмолодежь запустила работу проектных офисов по международному экономическому сотрудничеству в ряде городов России. Она выразила надежду на то, что Молодежный совет подключится к деятельности проектных офисов.

По словам декана факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елены Вартановой, молодежь – это будущее и надо подумать об информационной и медийной сферах, здесь не должно быть вражды между странами. Она предложила создать сеть кафедр журналистики, которые бы работали на совместные информационные мультимедийные проекты.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер сказал, что его страна поддерживает молодежь, поскольку молодежь – это их будущее. «Гренада – очень молодая страна, у нас средний возраст 31, поэтому мы очень плотно работаем с молодежью, поддерживаем их амбиции на политическом и дипломатическом уровнях. Мы рады дружить с ЕЭК, мы открыты к диалогу и кооперации на межрегиональном уровне», – сообщил он.

Директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте Константин Сидорков рассказал о планируемых проектах в странах ЕАЭС и Узбекистане. Выразил готовность к постоянному сотрудничеству с Евразийской экономической комиссии.

Продюсер Youtube Левон Шагинян рассказал о том, как привлечь молодежь через digital к евразийской повестке, и привел негативные кейсы продвижения госструктур в соцсетях, как не надо делать. «Развивайте личный бренд и делайте это в соцсетях, создавайте контент, интересный молодежи», – призвал Левон Шагинян.

