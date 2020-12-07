Ценам на говядину в России пообещали резкий рост

Отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года в России приведет к резкому рост цен на продукт, возможно, более чем на треть. Об этом предупредили в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ), пишет РБК.

По мнению организации, таким образом сама по себе говядина станет недоступной для большинства населения, но подорожание коснется и широкого ассортимента мясной продукции. Речь идет о детском питании, социальном питании в дошкольных учреждениях, полуфабрикатах, колбасах, продуктах для гостинично-ресторанного бизнеса.

При этом в последнее время мясо крупного рогатого скота и без того выросло в цене. Как указали в НСМ, за девять месяцев 2020 года производственные цены увеличились на 17,5 процента, да и в 2019 году говядина постоянно дорожала.

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Минсельхоз и Росстат приводят другие цифры. Так, первое ведомство подсчитало, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у производителей в ноябре 2020 года была на шесть процентов выше, чем в тот же период год назад, а второе сообщило о годовом росте цен для потребителей на три процента в октябре.

Текущее подорожание производители связывают с падением курса рубля, поскольку свое производство в России растет медленно, и мясо приходится завозить. При годовом потреблении порядка двух миллионов тонн российские производители обеспечивают только 1,65 миллиона. При этом половина всего поголовья сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, а агрохолдингам отрасль малоинтересна из-за длительных сроков окупаемости проекта. Чтобы повысить привлекательность направления, цены на говядину надо поднять на 15 процентов, полагают в Национальной мясной ассоциации.

Решение об отмене тарифных квот, введенных еще в 2003 году, принято в ноябре на заседании правительственной комиссии. Как указали в Минсельхозе, позднее инициативу вынесут на обсуждение Евразийской экономической комиссии.

В 2020 году квота на ввоз говядины составляет 570 тысяч тонн, из-за эмбарго в отношении ряда стран другие производители могут завезти в Россию 417 тысяч тонн по ставке 15 процентов. Для развивающихся стран ставка составляет 11,25 процента. Власти предлагают отменить преференции и поднять ставку до 27,5 процента для всех. В конце октября в Минсельхозе отказались признавать риск роста цен на продукт в опте и в рознице.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в ноябре ускорилась до 4,42 процента, что выше таргета Центробанка, составляющего 4 процента. На ее ускорение повлияли подорожание овощей, сахара, круп, хлеба, рыбы и лекарств. Между тем исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что основные товары в России за год подорожали на 14 процентов.