Бывший игрок АПЛ вспомнил о перевозке наркотиков в девятилетнем возрасте

Защитник немецкого «Айнтрахта» Йетро Виллемс вспомнил о том, как в детстве перевозил наркотики. Об этом сообщает Sportbible.com.

Игрок рассказал, что вместе с родителями перебрался в Нидерланды с острова Кюрасао, находящегося вблизи берегов Венесуэлы. Семья испытывала финансовые трудности, поэтому решила заняться контрабандой кокаина. В качестве курьера был выбран девятилетний Виллемс, так как ребенок не вызывал подозрений.

Футболист добавил, что наркотики родители закрепляли на его ногах, а в аэропортах малолетнего пассажира не обыскивали. Позже, по словам Виллемса, отцу с матерью удалось найти легальную работу и они отказались от криминала.

В сезоне-2019/2020 Виллемс выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Ньюкасл». Он провел 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В активе защитника также 22 матча в составе сборной Нидерландов.

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