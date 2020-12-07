Украина понадеялась на продолжение поставок американского оружия при Байдене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба понадеялся на продолжение поставок американского оружия при президенте Джо Байдене. Об этом он сказал в интервью «РБК — Украина».

Кулеба поблагодарил администрацию Барака Обамы «за то, что они много сделали для Украины в один из сложнейших периодов ее истории». Однако одной из ошибок тогдашних властей США было непредоставление Киеву оружия, продолжил он.

«Сейчас эти двери уже открыты, — сказал глава МИД. — И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации».

По словам Кулебы, вопреки «запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой» из-за поставок американского оружия.

Ранее Кулеба выступил против санкций в отношении Белоруссии.