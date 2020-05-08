Глава МИД Украины охарактеризовал нового посла США как «классного мужика»

Украина дала предварительное согласие на назначение послом США в Киеве Кита Дейтона. Об этом в интервью порталу LB.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские власти готовы сразу принять нового посла после окончательного утверждения его кандидатуры сенатом Конгресса США. «Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем», — сказал Кулеба, назвав назначение генерал-лейтенанта Дейтона важным шагом в двусторонних отношениях стран.

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«Новый посол США — классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит», — охарактеризовал глава МИД Украины 71-летнего Дейтона.

Кулеба отметил, что еще в статусе советника вероятный посол был «настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь». Он добавил, что воинское звание генерал-лейтенанта также говорит об определенном опыте и наборе навыков.

«Хорошо, что в администрации [президента США Дональда] Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только нашу политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности», — сказал министр.

С 2010 года генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности на Украине.

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