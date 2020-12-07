Россиян предупредили о росте цен на продукты

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун предупредил россиян о росте цен на продукты в беседе с НСН.

«Из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021-й год <...> В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие», — сказал он.

По словам эксперта, России хватит ресурсов, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом. Он пояснил, что стране достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта.

Раннее сообщалось, что продукты в России подорожали за десять месяцев этого года в три раза больше, чем в странах Евросоюза. По данным Росстата, в России цены подскочили на 4,1 процента, в ЕС продовольствие стало дороже на 1,4 процента. В октябре стоимость продуктов в России выросла на 0,8 процента, а в Евросоюзе — на 0,3 процента. Самый большой прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 11,8 процента (в ЕС — на 0,9).