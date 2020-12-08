Дизайнер придумала 11 способов надеть одно и то же платье

Нигерийский дизайнер и основательница бренда Janore Ойинда Акинфенва (Oyinda Akinfenwa) придумала платье-трансформер, которое можно надеть 11 способами. Об этом сообщает Metro.

22-летняя предпринимательница рассказала, что решила создать свой собственный бренд, поскольку заметила отсутствие стильных альтернатив облегающим платьям у других марок. По ее словам, она захотела разработать дизайн наряда, детали которого будут скрывать различные недостатки фигуры любой женщины.

В конечном итоге Акинфенва представила платья, которые покупатель может надевать более чем десятком способов. «Требуется очень много работы, чтобы создать такую многофункциональную вещь», — пояснила дизайнер и добавила, что к некоторым платьям также отдельно прилагаются дополнительные материалы, например, рукава.

В ассортименте Janore представлены вещи разных расцветок и фасонов, их стоимость варьируется от двух до трех тысяч рублей. Например, одно и то же платье белого цвета выполнено таким образом, что его можно оформить глубоким декольте или, наоборот, надеть с закрытым верхом.

Создательница бренда считает, что ее наряды удобны для покупателей тем, что они подходят для любого мероприятия. «Это также беспроигрышный вариант для тех, кто хочет попробовать новый фасон платья без больших денежных затрат», — заключила Акинфенва.

Ранее в ноябре 2017 года Montblanc предложил украшения-трансформеры. Речь идет о серьгах и колье, которые украшены съемными подвесками с натуральным жемчугом и бриллиантами классической круглой огранки.