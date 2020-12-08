Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента во вторник, 8 декабря.

Законопроект, в частности, определяет основания, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили, проникать в жилые и иные помещения для задержания и досматривать граждан, которых заподозрили в краже.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблема превышения полномочий полицией в России не так остра, как в США. Он отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.