Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США

Проблема превышения полномочий полицией в России не так остра, как в США, параллели неуместны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сравнивая ситуацию в странах. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 2 июня.

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«Слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит», — добавил он.

Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.

1 июня пресс-секретарь российского лидера заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США. Комментируя заявления о причастности к ним российской стороны, Песков напомнил, что РФ никогда не вмешивались в американские дела и не собирается этого делать.

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. В частности, выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

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