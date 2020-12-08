В Кремле назвали чушью сообщения о проблемах Путина со здоровьем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал полной чушью сообщения о якобы имеющихся у президента России Владимира Путина проблемах со здоровьем. Его цитирует РИА Новости во вторник, 8 декабря.

«Это чушь. Вообще никаких приличий нет. Хотя бы спросили, мы бы ответили... Путина это не беспокоит», — сказал он.

Накануне Песков, комментируя информационные вбросы про главу государства, заявил, что они могут продолжиться. Он также отметил, что в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором этой работы.

6 ноября Песков уже опровергал слухи о плохом здоровье Путина и его отставке. Он подчеркнул, что президент чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Путин может досрочно сложить полномочия из-за состояния своего здоровья. В частности, об этом писали журналисты The Sun. 13 октября на сайте Sobesednik.ru появился материал, в котором говорилось о поиске лекарства для Путина.