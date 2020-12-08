Россия
 
Последние новости
В Кремле назвали основу стабильности
Пожилой мужчина до 67 лет сохранил накачанные мускулы и поделился своим секретом
Лукашенко ответил «банде Баха» на запрет посещать Олимпийские игры
Раскрыто хищение 180 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенита»
Россиянин поехал разбираться с арендаторами своей квартиры и пропал
В Минздраве назвали число разрабатываемых вакцин от коронавируса
Шнуров поддержал «барное сопротивление» новогоднему локдауну в Петербурге
Онищенко предложил альтернативу закрытию общепита в Петербурге на Новый год
Туристка услышала в Египте разговор украинцев о России и поделилась им в сети
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле назвали чушью сообщения о проблемах Путина со здоровьем

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал полной чушью сообщения о якобы имеющихся у президента России Владимира Путина проблемах со здоровьем. Его цитирует РИА Новости во вторник, 8 декабря.

«Это чушь. Вообще никаких приличий нет. Хотя бы спросили, мы бы ответили... Путина это не беспокоит», — сказал он.

Накануне Песков, комментируя информационные вбросы про главу государства, заявил, что они могут продолжиться. Он также отметил, что в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором этой работы.

6 ноября Песков уже опровергал слухи о плохом здоровье Путина и его отставке. Он подчеркнул, что президент чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Путин может досрочно сложить полномочия из-за состояния своего здоровья. В частности, об этом писали журналисты The Sun. 13 октября на сайте Sobesednik.ru появился материал, в котором говорилось о поиске лекарства для Путина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков рассказал о вбросах против Путина
Кремль отреагировал на публикации с цитатами Путина в соцсетях
Соловей о болезни Путина: Дочь президента ищет чудо-лекарство от рака Источник: https://sobesednik.ru/politika/20201013-solovej-o-bolezni-putina-doch © Sobesednik.ru