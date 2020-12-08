«Ленинград» выпустил кровавый клип о сильных женщинах

Группа «Ленинград» представила кровавый клип на композицию «Миг». Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Действие девятиминутного мини-фильма происходит на церемонии вручения вымышленной премии «Сильная женщина». В ролике рассказывается история двух женщин, соперничающих за внимание холостого мужчины. В борьбе за кавалера дамы начинают жестокую драку во время светского мероприятия.

Режиссером выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский, известный созданием видеоработ, набирающих миллионы просмотров на YouTube. Ранее он сотрудничал с «Ленинградом» при создании клипа на композицию i-$uss.

Это уже второй клип группы за 2020 год. Последний ролик на песню «Фотосессия» опубликован 2 июля.