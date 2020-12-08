С Украины пытались незаконно вывезти комплектующие для ЗРК «Оса»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что пресекла попытку незаконно вывезти из страны комплектующие для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Об этом 8 декабря сообщает «Интерфакс — Украина».

«Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые относятся к системе разведки целей, их показа, определения дальности к ним, наблюдения и сопровождения цели», — говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленниками оказались должностные лица «одного из субъектов хозяйствования».

Планируется возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».

В прошлом году в Верховной Раде заявили, что Украина не смогла заменить 40 процентов импорта комплектующих из России для военных нужд.