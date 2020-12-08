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Глава Роспотребнадзора перечислила регионы с самой сложной ситуацией по COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самая сложная ситуация по COVID-19 складывается в Карелии, Коми и Архангельской области, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА Новости.

Самое стабильное положение в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае, перечислила глава ведомства.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. По ее словам, степень тяжести ситуации определяет масштаб заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге. На эти два города приходится до 40% выявляемых в стране случаев заражения.

За прошедшие сутки в России коронавирус выявлен у 26 097 человек. Всего за время эпидемии заразились 2 515 009 жителей.

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