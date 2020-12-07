Роспотребнадзор продлил ограничения для школ и детсадов из-за COVID-19

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие ограничений для школ и детсадов из-за COVID-19 до 1 января 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» содержатся требования к работе образовательных организаций «для детей и молодежи в условиях коронавируса».

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», введенные 30 июня 2020 года, продлеваются до 1 января 2022 года.

Правила направлены на обеспечение «безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах». В перечисленных местах запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, также необходимо составление особого расписания для максимального разобщения детей. Кроме прочего, детям и взрослым нужно измерять температуру, занося показатели в журнал. Тех, у кого имеются признаки ОРВИ, требуется изолировать.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о безопасных новогодних праздниках в пандемию COVID-19. Новый год лучше провести дома, а также воздержаться от заграничных поездок и не посещать мероприятия в закрытых помещениях, чтобы обезопасить себя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. 5 декабря прививочная кампания стартовала в Москве.