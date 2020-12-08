В Эвенкии займутся солнечной энергией

В эвенкийском поселке Тура идет строительство автономной энергоустановки с солнечными модулями, чтобы снизить зависимость от дизельных генераторов. Подобные объекты появятся и в других энергоизолированных районах, сообщает «Наш Красноярский край».

Солнечный проект такого масштаба стал первым в регионе. Его планируют достроить к лету 2021 года.

По предварительным расчетам, мощность станции составит 2,5 мегаватт. Она будет эффективной даже при низком уровне инсоляции и малом количестве солнечных дней в Эвенкии, считают власти. В министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края посчитали, что объект должен окупить вложения частных инвесторов в течение десяти лет. На этот срок заключен энергосервисный договор с компанией, которая занимается постройкой здания.

Помимо солнечной, в крае есть возможность развивать и другие виды альтернативной энергии. Разрабатывают варианты использования ветрогенераторов и малой гидроэнергетики, поскольку в регионе много рек с быстрым течением. Перспективными районами считаются Таймыр, Эвенкия, Енисейский и Туруханский районы. Также чиновники ведут переговоры с властями Богучанского, Мотыгинского и Ермаковского районов. Сейчас красноярский Минпром совместно с учеными из Сибирского федерального университета изучают возможность развития ветрогенерации на Таймыре, чтобы дополнительно снабжать энергией инфраструктуру Севморпути и проекты комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь».