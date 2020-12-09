UFC разорвал контракт с устроившим пьяную драку российским бойцом

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разорвало контракт с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Гаджимурадом Антигуловым, устроившим пьяную драку на свадьбе в Дагестане. Об этом сообщает BJ Penn.

Издание опубликовало список бойцов, которые были уволены. Кроме Антигулова, в него вошли также американец Мэтт Уиман, россиянин Сапарбек Сафаров, канадец Коул Смит и уругваец Эдуардо Гарагорри. В UFC приняли такое решение, поскольку стремятся сократить количества бойцов и освободить места для новичков.

4 декабря Антигулов прокомментировал драку, которую устроил во время свадьбы. Он заявил, что совершил ошибку, и добавил, что ему неприятно, в каком свете был выставлен Дагестан.

Инцидент произошел 2 декабря. Спортсмена неоднократно просили убрать со стола алкоголь, который он принес, но боец отказывался это сделать. После очередного призыва он напал на одного из гостей. Развязалась массовая драка.

33-летний Антигулов провел 28 поединков в MMA, 20 из которых он выиграл, восемь — проиграл. В UFC он выступал с 2016 года (две победы, четыре поражения). Последний бой с его участием прошел в октябре этого года. Антигулов проиграл соотечественнику Максиму Гришину.