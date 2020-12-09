Трехлетняя россиянка замерзла насмерть в сенях частного дома в городе Сатка Челябинской области. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Как рассказала мать погибшей девочки Светлана Кулешова, вечером она уложила дочь спать. Сами родители смотрели телевизор до полуночи, после чего тоже уснули. «Утром проснулись, а ее дома нет. Она в сенях лежит», — поделилась она.

Кулешова предполагает, что ее дочь оказалась снаружи из-за того, что страдала сомнамбулизмом. Однако местные жители поставили ее версию под сомнение. Телеканал отмечает, что ребенок не смог дотянуться до ручки двери, а ее стука никто в доме не услышал.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В октябре девятимесячного младенца в поселке Мирный Благоварского района Республики Башкортостан зажало в самодельной детской колыбели, в результате чего ребенок умер. Утром его тело обнаружила мать и вызвала скорую.