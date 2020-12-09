Вора в законе Гия Гогелиани задержали в Европе

В Мюнхене сотрудники полиции Баварии задержали грузинского вора в законе Георгия Гогелиани, известного в криминальных кругах как Гия. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

46-летний Гия проживал в Европе вместе с женой и ребенком, хотя был объявлен здесь персоной нон грата. Авторитета задержали за нарушение правил пребывания на территории Германии.

По решению суда вор в законе должен добровольно покинуть Евросоюз в течение месяца.

Гия был коронован в Грузии в 2000 году.

Ранее сообщалось, что на Украине задержан 46-летний гражданин Грузии Реваз Катамадзе, известный в криминальном мире как вор в законе Магало. Летом 2020 года ему отказали в предоставлении украинского гражданства. Опасаясь депортации, вор в законе попытался скрыться и использовал разнообразные меры конспирации. В отношении Катамадзе составлен протокол о нарушении правил пребывания в стране.