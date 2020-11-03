Вора в законе Магало задержали на Украине

На Украине задержан 46-летний гражданин Грузии Реваз Катамадзе, известный в криминальном мире, как вор в законе Магало. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает «Интерфакс».

Авторитет был задержан 31 октября в Киевской области на территории загородного дома сотрудниками Национальной полиции Украины. Летом 2020 года Магало отказали в предоставлении украинского гражданства. Опасаясь депортации, вор в законе попытался скрыться и использовал разнообразные меры конспирации. В отношении Катамадзе составлен протокол о нарушении правил пребывания в стране.

В настоящее время представитель криминалитета отправлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Его ждет выдворение за пределы Украины. Ранее Магала и его сообщники были осуждены за разбойное нападение на семью предпринимателя из Киевской области.

Реваз Катамадзе стал вором в законе в 2000 году в возрасте 26 лет. На протяжении последних 20 лет он неоднократно задерживался за совершение различных преступлений на территории Украины.