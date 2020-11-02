Смотрящего за Бурятией вора в законе Квежовича задержали в турецком отеле

Турецкая полиция задержала смотрящего за Бурятией вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович) в результате спецоперации в престижном отеле Стамбула. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, вместе с Квежовичем находились двое соратников. В номере отеля полиция изъяла три пистолета с патронами и рации.

Чихладзе был выдворен из Турции минувшим летом, но сумел вернуться в страну по украинскому паспорту на имя Андрий Малый.

В начале 2020 года турецкая полиция задержала его по подозрению в организации убийства главного вора Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули). Квежович был в числе 17 подозреваемых, среди них девять азербайджанцев, пять грузин, двое украинцев и один россиянин. У них изъяли 11 пистолетов, автомат и свыше 200 патронов.

Гули застрелили 19 августа в Анталье. Киллер задержан.

5 марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Квежовича по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Влияние на криминальный мир Бурятии, где он отбывал предпоследний срок за кражу, Чихладзе оказывает с 2006 года.