Молодые россияне сочли стариков обузой

Каждый четвертый россиянин счел старшее поколение обузой для молодых граждан. Опрос появился на сайте исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно материалу, 41 процент респондентов в возрасте от 55 лет частично согласны с вышеупомянутым утверждением. При этом всего 17-18 процентов россиян моложе 55 лет в той или ной степени также посчитали пожилых людей обузой для молодежи.

Сообщается, что только 8 процентов жителей России поддерживают данный тезис, а 31 процент опрошенных полностью не согласны с ним.

Вице-президент ассоциации исследовательских агенств Gallup International, в которую входит компания «Ромир», Андрей Милехин назвал россиян «среднестатистическими землянами». По его словам, негативное отношение к пенсионерам объясняется возросшей нагрузкой на молодое поколение из-за стареющего населения.

Отмечается, что стариков также назвали обузой для молодежи 22-23 процента опрошенных в Италии, Великобритании и США. Данное утверждением разделяют 18 процентов жителей Германии и 12 процентов граждан Бразилии.

Ранее в декабре выяснилось, что пятая часть россиян (22 процента) приготовились работать после выхода на пенсию. Так, около 70 процентов не исключили необходимости работать на пенсии, а около 7 процентов россиян ответили, что не собираются продолжать трудовую деятельность после ухода на пенсию.