Белорусских пенсионеров оштрафовали за участие в протестах

Белорусских пенсионеров оштрафовали за участие в несанкционированной акции протеста в понедельник, 30 ноября. Об этом 2 декабря сообщает Tut.by.

«Марш пенсионеров» проходил в центре города, силовики задержали около 20 его участников. К некоторым из задержанных, у кого переписали личные данные и отпустили, через день пришла милиция.

Так, 66-летнюю Анну Григорьевну оштрафовали на 30 базовых величин (810 белорусских рублей, или почти 24 тысячи российских).

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«Сегодня часов в 10 утра пришли три милиционера. Сказали, что повезут в Московский РУВД. Бегала, собиралась, пила свои таблетки, чтобы потом не стало плохо, — рассказала она. — В РУВД везли на милицейской машине — меня и еще одну пенсионерку из Кунцевщины. Заезжали по пути за другими, но их не было дома».

Суд над ней состоялся днем в среду. Еще одна жительница Минска, 58-летняя Нина Ивановна, утверждает, что ее о суде не предупредили, но оштрафовали на ту же сумму.

Массовые протесты идут по всей Белоруссии почти четыре месяца. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых и честных выборов главы государства, привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.