Белорусскому протестующему выстрелили в грудь

Житель Минска получил огнестрельное ранение груди во время акции протеста 29 ноября. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает Tut.by.

29-летний программист Дмитрий Капустенок рассказал, что его задержали около 13:00. «Люди побежали, я был позади, споткнулся и упал на руки. Вдруг услышал хлопок и понял, что в меня выстрелили», — пояснил белорусский протестующий.

Силовики завели задержанного в автобус и доставили в РУВД. Там он увидел запекшуюся кровь и попросил обработать рану. «Аптечку не смогли найти и побрызгали рану антисептиком, который нашли у другого задержанного. Я просил вызвать скорую», — продолжает Капустенок.

Медики приехали через несколько часов и отвезли Дмитрия в военный госпиталь. В диагнозе сказано, что он получил огнестрельное пулевое слепое непроникающее ранение груди справа. Контузия правой почки под вопросом.

На следующий день пациента отпустили домой. Он оставил расписку, что явится в суд: на программиста составили административный протокол по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

В Белоруссии четвертый месяц проходят массовые протесты. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.