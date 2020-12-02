В Белоруссии отчислили сотни студентов и решили предотвратить «утечку мозгов»

В Белоруссии будут работать над предотвращением «утечки мозгов», заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года. Об этом пишет БЕЛТА.

«Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов», — сказал Головченко.

13 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с протестующими преподавателями и студентами «по-мужски»: потребовал отчислять их из вузов и отправлять в армию. Всего, по его словам, из университетов были отчислены 300 человек.

31 октября министр образования Белоруссии Игорь Карпенко объяснил отчисление студентов тем, что власти страны борются с правовым нигилизмом. Он заверил, что отчисляют тех, кто нарушает внутренний распорядок в учебных заведениях, проявляет агрессию и хамство по отношению к преподавателям и администрации.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.