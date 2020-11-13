Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с протестующими студентами по-мужски. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Я это все создал и думаю: "Вы против меня воюете? Вы же знаете, что если бы не я, этого бы не было. Осталось бы не 100 тысяч, а 25 тысяч студентов". Вот как с ними поступить? И я решил, что по-мужски: пришел учиться и не хочешь — иди в армию или поработай», — заявил президент, комментируя участие студентов в протестах.

Также Лукашенко сообщил, что получает «вал писем» от родителей отчисленных студентов, в которых те просят восстановить их детей в учебных заведениях. Глава государства пообещал, что при университетах будут созданы специальные комиссии, которые рассмотрят эти просьбы.

31 октября министр образования Белоруссии Игорь Карпенко объяснил отчисление студентов тем, что власти страны борются с правовым нигилизмом. По его словам, отчисляют тех, кто нарушает внутренний распорядок в учебных заведениях, проявляет агрессию и хамство по отношению к преподавателям и администрации.

28 октября появились сообщения о массовых отчислениях студентов белорусских вузов, участвовавших в протестных акциях. Ранее учащимся, которые ходят на оппозиционные митинги, пригрозил отчислением президент.

Масштабные протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко. Протестующие требуют отставки президента, проведения новых и честных выборов и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.