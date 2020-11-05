Отчисленному из университета белорусу вручили повестку в армию в милиции

В Белоруссии студента 3-го курса факультета психологии Гродненского государственного университета (ГрГУ) имени Янки Купалы отчислили за участие в протестах. В отделении милиции студент получил повестку в армию. Об этом сообщает Tut.by.

«За свою "неучебную" деятельность он был отчислен из университета. С соответствующим приказом представители ГрГУ ознакомили парня прямо в райотделе милиции, а вскоре сюда же прибыли и сотрудники военного комиссариата, которые вручили гражданину как военнообязанному лицу повестку в армию», — сообщили в милиции.

По сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел Белоруссии, студент активно участвовал в протестных акциях и за это ранее дважды привлекался к административной ответственности.

31 октября министр образования Белоруссии Игорь Карпенко объяснил отчисление участвовавших в протестах студентов тем, что власти страны борются с правовым нигилизмом. По его словам, отчисляют тех, кто нарушает внутренний распорядок в учебных заведениях, проявляет агрессию и хамство по отношению к преподавателям и администрации.

28 октября появились сообщения о массовых отчислениях студентов белорусских вузов, участвовавших в протестных акциях. Ранее студентам пригрозил отчислением президент Александр Лукашенко.

26 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, к ней присоединились студенты и работники крупнейших предприятий. Требования протестующих не меняются с августа: отставка действующего президента Александра Лукашенко, освобождение всех задержанных на митингах и прекращение насилия со стороны силовиков.