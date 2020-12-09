Получивший повышение депутат не смог выговорить присягу и потерял работу

Претендовавший на государственную должность депутат парламента Танзании Фрэнсис Ндулан (Francis Ndulane) не сумел выговорить присягу и потерял работу. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как уточняется, Ндулан должен был занять место помощника главы министерства горнодобывающей промышленности.

В Twitter-аккаунте Swahili Times появилась запись, на которой видно, как парламентарий несколько раз повторяет одну и ту же фразу, и никак не может ее договорить. В итоге его попросили сесть, а затем — пригласили претендентов на другие должности.

Отмечается, что на торжественном мероприятии присутствовал президент страны Джон Магуфули. Глава государства заявил, что предварительно ознакомился с резюме всех кандидатов перед их назначением. Он добавил, что кандидатуру Ндулана заменят. «Я передам должность тому, кто сможет должным образом принести присягу», — сказан Магуфули.

Он также добавил, что пока Ндулан сохранит свое депутатское место в парламенте, однако подчеркнул, что ему нужно будет подыскать замену.

Сам депутат не стал объяснять журналистам, почему у него возникли затруднения при произнесении присяги.