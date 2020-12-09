В Киеве избили изгнанного из «Слуги народа» скандально известного депутата

В Киеве на улице Большая Васильковская напали на скандально известного депутата Александра Юрченко, который прошел в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Об этом сообщает «24 канал».

Неизвестные сначала приставали к парламентарию, а затем нанесли несколько ударов. После этого нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы — родном для Юрченко, где он был избран в Верховную Раду.

Национальная полиция Украины по Киеву объявила план-перехват с целью найти нападавших.

17 сентября Юрченко был исключен из состава парламентской фракции «Слуга народа» по решению депутатов. Этому предшествовало расследование Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая уведомила его о подозрении в совершении преступлений по статьям 368 («Получение взятки») и 369 («Дача взятки») Уголовного кодекса Украины.

Работники Национального антикоррупционного бюро поймали на крупной взятке помощника Юрченко. Правоохранители выяснили, что депутат попросил дать ему 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект, а в будущем — еще 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов.

Вскоре за него внесли 3 миллиона гривен (около 7,5 миллионов рублей) залога «неравнодушные люди».