Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил премию «Победа» за вклад в сохранение исторической памяти. Номинантами стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров, передает в среду, 9 декабря, ТАСС.

«Я хотел бы сказать сегодня огромные слова благодарности каждому человеку, кто принял участие в памятных акциях. Все это вместе позволило нам не отступить перед вызовом пандемии, а сделать так, чтобы праздник получился», — отметил Кириенко в ходе церемонии награждения, которая стала частью открывшегося в среду двухдневного Всероссийского патриотического форума.

По данным организаторов мероприятия, награда впервые вручается по 11 номинациям. Так, в категории «Корпоративное участие» лучшими признаны виртуальное шествие «Бессмертный полк онлайн», а также передвижной музей «Поезд Победы». В номинации «Культурный проект» победителем стал концерт Победы на Мамаевом кургане в честь 75-летия Великой Победы. А в номинации «Собственным примером» в категории «Наставник» победителем стал Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.