«Поезд Победы» вернулся в Москву

Передвижной музей «Поезд Победы», представляющий собой иммерсивную инсталляцию о роли железнодорожного сообщения в годы Великой Отечественной войны, вернулся в Москву, на Белорусский вокзал. Об этом сообщает ТАСС.

Музей в течение месяца передвигался по 13 городам России, в том числе Мурманску, Санкт-Петербургу, Курску, Новороссийску и Севастополю. Экспозицию посетили около восьми тысяч человек. В Москве поезд будет находиться до 29 ноября, затем его отправят на техосмотр, и в январе он поедет по городам Сибири и Дальнего Востока.

В этом году из-за пандемии коронавируса экспозицию поезда могло посетить ограниченное количество людей — не более 300 человек в день. Ожидается, что в 2021-м поезд пройдет по аналогичному маршруту, и тогда в него смогут зайти все желающие. Помимо этого, на официальном сайте проекта доступен онлайн-тур.

Экспозиция расположена в нескольких вагонах поезда, каждый из которых посвящен реалиям военного времени. В частности, посетители увидят военный госпиталь, концлагерь, окоп и дорожный банный комплекс. Выставку дополняет аудиогид, рассказ ведется от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала машинист паровозной колонны Елена Чухнюк.

Проект «Поезд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020.